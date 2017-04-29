قبل احتجاج للمعارضة.. "مكافحة الشغب" تنتشر في موسكو

نشرت #السلطات_الروسية مئات من شرطة مكافحة الشغب في وسط #موسكو السبت قبل احتجاج للمعارضة يدعو الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين إلى عدم ترشيح نفسه لفترة ولاية رابعة العام المقبل.

ولم يذكر بوتين، الذي هيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ أكثر من 17 عاماً، ما إذا كان سيرشح نفسه في #الانتخابات المقررة في مارس/آذار عام 2018، ولكن هيئات رسمية لاستطلاع الرأي أوضحت ارتفاع نسبة شعبيته، ومن المتوقع بشكل كبير أن يرشح نفسه.

ودعت حركة روسيا المنفتحة الداعية للديمقراطية التي أسسها #ميخائيل_خودوركوفسكي الناس إلى التجمع عند المكتب التنفيذي للرئاسة بعد ظهر اليوم السبت لتسليم التماسات مكتوبة لبوتين للخروج من الحياة السياسية.

وتسعى حركة #روسيا_المنفتحة إلى تنظيم احتجاجات مشابهة في مدن أخرى أيضاً بما في ذلك سان #بطرسبرغ.

وتحت شعار #لقد_سئمنا_منه تسعى روسيا المنفتحة للبناء على ما اعتبرته #المعارضة الليبرالية نجاحا لموجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي التي كانت تعد الأكبر من حيث التوزيع الجغرافي والعدد منذ عام 2012.

وصعدت السلطات الضغط على حركة روسيا المنفتحة قبل اليوم، إذ وصف الكرملين الاحتجاجات المزمعة بأنها غير قانونية، وقال إن الشرطة ستتعامل معها وفقا لذلك.

كما أضاف مكتب المدعي العام يوم الأربعاء أن نشاط ذراع حركة روسيا المنفتحة في بريطانيا "غير مرغوب فيه"، متهماً إياها مع منظمات أخرى بمحاولة إثارة توترات بهدف تشويه الانتخابات الرئاسية.

كما فتشت الشرطة يوم الخميس مكاتب الحركة في موسكو، وصادرت 100 ألف استمارة التماس فارغة كانت تأمل أن تسلمها للناس لتشجيعهم على دعوة بوتين إلى الخروج من الحياة السياسية.

وأذاعت قناة "آر إي إن" التلفزيونية الروسية فيلماً وثائقياً عن نشطاء روسيا المنفتحة، وبعضهم متهم بأن له سجلات جنائية أو بإدمان المخدرات أو بإقامة علاقات وثيقة مع #الحكومة_الأميركية.