كم ارتفع الصاروخ الكوري الشمالي قبل أن يسقط؟

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في #كوريا_الجنوبية، السبت، أن #الصاروخ_البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح السبت، وصل إلى ارتفاع 71 كيلومترا فقط وحلّق عدة دقائق.

وأطلقت #كوريا_الشمالية في الساعة 5:30 صباح السبت صاروخا بالستيا في منطقة #بوك_تشانغ بمحافظة #بيونغ_آن الجنوبية، ولكن يعتقد بأن #الصاروخ انفجر في الجو بعد عدة دقائق من إطلاقه، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وذكرت هيئة الأركان أنها تجري عملية تحليل شاملة حول #التجربة_الصاروخية الفاشلة.

وإلى ذلك، رجح مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة "أسوشيتد" برس أن الصاروخ الذي أطلقته #بيونغ_يانغ، هو الصاروخ البالستي متوسط المدى من طراز KN-17.

وقال إن الصاروخ انفجر بعد دقيقتين من إطلاقه، وسقط حطامه في #بحر_الشرق الذي يفصل ‎#كوريا الجنوبية عن #اليابان.

وجاءت التجربة الصاروخية السبت بعد مرور 13 يوما من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً انفجر بعد زمن يتراوح من 4 إلى 5 ثوان من انطلاقه يوم 16 نيسان/إبريل الجاري في منطقة سين بو بمحافظة هام كيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية.