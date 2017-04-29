ميركل تساند وزير خارجيتها في خلافه مع نتنياهو

عبّرت #المستشارة_الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن مساندتها لوزير الخارجية #زيغمار_غابرييل الذي دفع اجتماع عقده مع مجموعة تنتقد طريقة معاملة #إسرائيل للفلسطينيين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء محادثات بينهما.

وقال #نتنياهو في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إنه حاول الاتصال هاتفيا بغابرييل لتصفية الأجواء بعد إلغاء المحادثات لكن وزير الخارجية الألماني الذي كان يزور إسرائيل لم يشأ أن يجري المكالمة.

ولدى سؤال #ميركل عما إذا كانت تساند #غابرييل ، قالت لمجموعة "آر إن دي" الصحفية: "نعم. لديه ذلك. كنا على اتصال وثيق أثناء زيارته لإسرائيل".

وألغى نتنياهو محادثات مع غابرييل يوم الثلاثاء بعد أن التقى الوزير الألماني بأعضاء من منظمة #كسر_الصمت الإسرائيلية التي تنتقدها الحكومة لقيامها بجمع شهادات من قدامى الجنود عن معاملة الجيش للفلسطينيين في #الضفة الغربية المحتلة.

ويهدد الخلاف بتوسيع صدع بين إسرائيل وألمانيا بسبب البناء الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي تنفذه حكومة نتنياهو اليمينية.

وقال نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية إسرائيل، إنه حاول إصلاح الأمور مع غابرييل، وأبلغ صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار اليوم الجمعة: "أردت أن أتحدث هاتفيا مع وزير الخارجية غابرييل لأشرح موقفي وتصفية الأمر لكنه لم يشأ أن يجري المكالمة".

وقال غابرييل في فاليتا عاصمة مالطة الجمعة: "يبدو أن السيد نتنياهو يقع تحت ضغوط هائلة بسبب ما فعل. هذا هو سبب ظهوره في صحف ألمانية".