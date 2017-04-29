هل ستؤدي تهديدات واشنطن وبيونغ يانغ لاندلاع نزاع نووي؟

نشرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية تقريراً تناول المخاوف من اندلاع نزاع نووي بسبب التوتر الذي يحدثه البرنامج التسليحي لكوريا الشمالية. وأشار التقرير إلى أن 9 دول تمتلك أكثر من 15 ألف #سلاح_نووي ، موضحاً أنها كافية لقتل الملايين وتدمير عشرات المدن.

السجالات الحادة بين #واشنطن و #بيونغ يانغ بسبب البرنامج التسليحي لكوريا الشمالية والتهديدات المتبادلة بين الطرفين أثارت المخاوف من اندلاع نزاع نووي لا يُبقي ولا يذر.

مخاوف عززتها تصريحات سابقة للرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين بأن تعزيز القدرة النووية لروسيا هو هدف رئيسي لعام 2017 وهو ما رد عليه نظيره الأميركي #دونالد_ترمب بأن واشنطن ستفعل الشيء نفسه.

صحيفة "تيلغراف" نشرت تقريراً عن الترسانة النووية في العالم والدمار الذي يمكن أن تخلفه، مشيرة إلة أن 9 دول تمتلك قرابة 15400 سلاح نووي في العالم، 5 دول منها موقعة على #معاهدة_حظر_انتشار_الأسلحة_النووية وهي #الولايات_المتحدة و #روسيا و #الصين و #بريطانيا و #فرنسا.

بينما هنالك 4 دول غير موقعة وهي #الهند و #باكستان و #كوريا_الشمالية و #إسرائيل.

أثر تدميري بالغ لأبرز هذه الأسلحة.. فاستخدام القنبلة الأميركية B-83 سيؤدي إلى مقتل مليون و400 ألف شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى وإصابة قرابة 4 ملايين آخرين، و يبلغ نصف قطر الإشعاع الحراري 13 كيلو مترا.

بالمقابل تملك روسيا قنبلة "القيصر" ويؤدي سقوطها إلى مقتل 7 ملايين و600 ألف شخص وإصابة أكثر من 4 ملايين آخرين، وتصل تداعياتها لقرابة 8 كيلومترات.

قوة تدميرية هائلة ومرعبة تمتلكها الدولتان تكفي حسب الخبراء لقتل الملايين وتسطيح عشرات المدن ومساواتها بالأرض.