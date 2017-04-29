هولاند يحذر من خطر وصول اليمين المتطرف للإليزيه

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند السبت في #بروكسل من "الخطر الكبير" الذي يشكله وصول #اليمين_المتطرف الى #الرئاسة متهما حزب #مارين_لوبن، الجبهة الوطنية، بـ"إخفاء مخططه" الساعي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال #الرئيس_الفرنسي في ختام قمة أوروبية مخصصة لانفصال #بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "يجب إبعاد الخطر الكبير المتمثل بوصول اليمين المتطرف إلى رئاسة الجمهورية" الفرنسية، متهما حزب المرشحة الرئاسية بـ"إخفاء مخططه الساعي للخروج" من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

ودعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت كل الذين "لا يريدون مارين لوبن" إلى انتخاب المرشح الوسطي ايمانويل #ماكرون في الدورة الثانية من الاستحقاق الرئاسي الفرنسي في 7 أيار/مايو المقبل.

وقال هولاند "يفترض ألا يكون ذلك موضع جدل لدى القوى الجمهورية: في 7 أيار/مايو نختار بطاقة ماكرون ونعتبرها البطاقة التي تردع اليمين المتطرف"، قبل ثمانية أيام على الدورة الثانية.

كما أكد في ختام قمة أوروبية في بروكسل مخصصة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أنه "مقتنع بأن ايمانويل ماكرون سيكون شريكا جيدا لألمانيا لأنه سيدافع عن مصالح" فرنسا وأوروبا معا.