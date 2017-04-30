أردوغان: على أميركا وقف دعم "حماية الشعب الكردية"

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الأحد، إنه سيسأل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب عن لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي أظهرت رايات لوحدات حماية الشعب الكردية مرفوعة على قافلة أميركية في شمال سوريا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحافي في #اسطنبول أن الولايات المتحدة ينبغي أن توقف تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وأظهرت لقطات فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات أميركية تعزز وجودها على الحدود التركية السورية بعد تصاعد التوترات بين القوات التركية و #وحدات_حماية_الشعب قرب الحدود السورية.

وكثفت تركيا هجماتها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.

يذكر أن الولايات المتحدة وتركيا تعتبران حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.