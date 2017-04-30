كوريا الشمالية تهدد إسرائيل بـ "عقاب لا يرحم"

وجهت #كوريا_الشمالية، تهديدات شديدة اللهجة إلى #إسرائيل، عقب هجوم وزير دفاعها، #أفيغدور_ليبرمان، عليها.

ونشرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، مساء أمس السبت، بياناً رسمياً، عبر وكالة الأنباء المركزية الرسمية، هددت فيه إسرائيل بما وصفته بـ"عقاب لا يرحم".

وقالت بيونغ يانغ في بيانها إن "إسرائيل تشكل عائقاً في منطقة #الشرق_الأوسط، وتحتل مناطق عربية، وتنفذ جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف البيان أن "وجهة نظر كوريا الشمالية، تقوم دوماً على العدالة والسلام، لذلك موقفنا واضح تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو أن الفلسطينيين على حق في نضالهم لنيل حقوقهم في الأراضي المحتلة، وإقامة دولتهم الخاصة بهم".

وأشار إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك #أسلحة_نووية بحماية من #الولايات_المتحدة".

ولفت البيان إلى أنه من "المستحسن أن تفكر إسرائيل مرتين في العواقب التي ستترتب على حملتها التشويهية ضد بلادنا".

وقبل أيام، اعتبر ليبرمان في مقابلة أن الزعيم الكوري الشمالي حليف رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ووصف قادة كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب الله بـ"المتطرفين والمجانين" الذين يعملون على "تقويض الاستقرار في العالم".

وتوصف العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية، حيث إن بيونغ يانغ لم تعترف مطلقاً بدولة إسرائيل، وتدينها بوصفها "تابعا إمبرياليا" للولايات المتحدة.