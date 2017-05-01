التحالف الدولي يقر بالخطأ: "352 مدنياً سقطوا بغاراتنا"

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن غارات #التحالف_الدولي ضد تنظيم "داعش" في #سوريا و #العراق قتلت بالخطأ 352 مدنياً، منذ بدء مهام التحالف في أغسطس/آب 2014 وحتى مارس/آذار الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن القيادة أن مقاتلات التحالف شنت خلال الفترة المذكورة أكثر من 20 ألف غارة جوية في سوريا والعراق.

وكشف بيان صادر عن المهام المشتركة في #الجيش _الأميركي الأحد أنها لا تزال تعمل على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين.

في المقابل، تشير منظمة "إيروورز" المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين، أن قوات التحالف الدولي، قتلت 3 آلاف مدني منذ بدء مهامها في 2014.