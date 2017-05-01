الشرطة البريطانية تعتقل 3 نساء مشتبهات بالإرهاب

أعلنت #الشرطة_البريطانية أنها اعتقلت 3 نساء في شرق #لندن، الاثنين، بموجب قوانين #مكافحة_الإرهاب وذلك في إطار تحقيقات في مؤامرة أحبطتها الأسبوع الماضي.



وذكرت شرطة العاصمة أنها اعتقلت اثنتين تبلغان 18 عاما، وثالثة تبلغ 19 عاما، للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها.



وذكرت الشرطة في بيان "جرت الاعتقالات في إطار عملية تقودها المخابرات تتعلق بعنوان في #هارلسدن_رود" في إشارة إلى موقع أطلق فيه رجال الشرطة النار على امرأة خلال مداهمة قالت الشرطة إنها أدت لإحباط #مؤامرة كان يدبرها #متشددون.