كوريا الشمالية: سنعزز القوة النووية إلى الحد الأقصى

لمحت #كوريا_الشمالية، الاثنين، إلى مواصلة #تجاربها_النووية قائلة إنها ستعزز قوتها النووية "إلى الحد الأقصى بطريقة متتالية في أي وقت" في مواجهة ما تصفه بالعدوان والهستيريا الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "الآن و #الولايات_المتحدة تتحرك بلا كلل من أجل فرض عقوبات والضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإن البلاد ستسرع وتيرة تعزيز قوة ردعها النووية وفقا لسياستها الجديدة التي تطلق عليها (أقصى درجات الضغط والاشتباك)."

وتابع أن كوريا الشمالية ستتخذ "إجراءات لتعزيز #قوتها_النووية إلى أقصى حد وستطبق ذلك بطريقة متتالية ومتعاقبة في أي لحظة وفي أي مكان تقرره قيادتها العليا".

وكانت كوريا الشمالية أجرت 5 تجارب نووية وسلسلة من #الاختبارات_الصاروخية في تحد لمجلس الأمن. وتجري هذه التجارب بمعدل غير مسبوق ومن المعتقد أنها أحرزت تقدما في تصنيع صواريخ متوسطة المدى وصواريخ تطلق من على غواصات.

وأجرت بيونغ يانغ، السبت، تجربة صاروخية وصفتها #واشنطن و #سيول بالفاشلة لكنها أثارت إدانة دولية واسعة.

وكان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب قال إنه من المحتمل أن ينشب "صراع كبير" مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية في حين أعلنت الصين الأسبوع الماضي أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد أو يخرج عن السيطرة.

وفي استعراض للقوة أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات #كارل_فينسون إلى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية للمشاركة في تدريبات مع #كوريا_الجنوبية للتصدي لسلسلة من التهديدات من كوريا الشمالية.