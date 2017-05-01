قادمة من السعودية.. ميركل تصل الإمارات في زيارة رسمية

وصلت مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية #أنغيلا_ميركل إلى الإمارات ظهر الاثنين في زيارة رسمية قادمة من السعودية.

وكان في استقبال ميركل لدى وصولها مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصلت ميركل إلى #أبو_ظبي قادمة من #السعودية بعد زيارة بدأتها الأحد للمملكة وأجرت خلال مباحثات منفصلة مع كل من #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده الأمير #محمد_بن_سلمان.

وفي الإمارات، جرت للمستشارة الألمانية مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية إلى ميركل.

وكان في استقبال ميركل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعلي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من كبار المسؤولين ووفد اقتصادي رفيع.

ويضم الوفد المرافق للمستشارة الألمانية شتيفن سايبرت وكيل وزارة المتحدث باسم الحكومة الألمانية وغوتس لينغنتال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة والدكتور كريستوف هويسجين مستشار المستشارة للسياسة الخارجية والأمنية والبرفسيور الدكتور لارس هندريك رولير مستشار المستشارة للسياسة الاقتصادية والمالية وعدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية ووفد اقتصادي.