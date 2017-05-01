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واشنطن: ترمب سيواصل مناقشة "الاستيطان" مع نتنياهو

المصدر: واشنطن - رويترز
ترمب ونتنياهو
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قال #البيت_الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو وذلك عقب تقارير أفادت بأن #إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في #القدس الشرقية.

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحافية بعدما سئل عما إذا كان نتنياهو يتجاهل الرئيس الأميركي "إنني واثق من أننا سنواصل التشاور مع رئيس الوزراء، وهذا شيء سيستمر الرئيس في بحثه".

وكان ترمب أبلغ نتنياهو في مؤتمر صحافي خلال فبراير/شباط أنه يود أن يرى إسرائيل "تتوقف قليلا عن (بناء) المستوطنات". وتعهد الرئيس الأميركي بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

كلمات دالّة

#البيت الأبيض, #ترمب, #نتنياهو, #إسرائيل, #القدس

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