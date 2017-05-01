7 قتلى في هجوم على شاحنة نقل أموال في كشمير

قتل 7 أشخاص بينهم 5 شرطيين الاثنين، في القسم الخاضع للهند من كشمير في هجوم على شاحنة تنقل أموالاً من قبل مسلحين يعتقد أنهم متمردون، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المدير العام للشرطة "اس بي فايد" إن "السبعة أشخاص الذين كانوا في الشاحنة وهم خمسة شرطيين وموظفي بنك، قتلوا".

وكانت العربة في طريقها إلى بنك يقع في قرية بومباي في إقليم كولجام على بعد 70 كلم جنوبي سريناغار، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير، حين تعرضت للهجوم، بحسب المصدر ذاته.

وقال شرطي طلب عدم كشف هويته إن المهاجمين فروا بعد أن استولوا على الأموال والأسلحة التي كانت في العربة.

وهاجم مسلحون يشتبه في أنهم من المتمردين في الأشهر الأخيرة مصارف في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وكشمير مقسمة إلى شطرين بين الهند وباكستان وكلاهما يطالب بالسيادة عليه. ومنذ التقسيم في 1947 تتنازع باكستان والهند هذه المنطقة. ويشهد القسم الهندي من كشمير حركة تمرد. وتكثر في هذا القسم أعمال العنف خصوصا مع معاداة معظم السكان الوجود الهندي وميلهم للاستقلال أو الانضمام لباكستان.