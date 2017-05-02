أردوغان: سنقول للاتحاد الأوروبي "وداعاً"

قال #الرئيس_التركي رجب طيب #أردوغان الثلاثاء، إن #الاتحاد_الأوروبي يجب أن يفتح فصولاً جديدة لعملية انضمام #تركيا له، وإلا فإن #أنقرة ليس لديها ما تناقشه معه وستقول له "وداعاً".

وقد جاءت تعليقات الرئيس التركي بعد تصريح مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان لرويترز، أن تركيا تحت قيادة أردوغان أدارت ظهرها لمسعى الانضمام للتكتل.

كما أضاف أردوغان في احتفال بمناسبة عودته إلى #حزب_العدالة والتنمية الحاكم "من الآن فصاعداً لا يوجد خيار آخر سوى فتح فصول جديدة لم تفتح بعد. إذا لم تفتحوها فنحن نقول وداعاً".