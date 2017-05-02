أميركا تحذر من السفر لأوروبا بسبب مخاطر إرهابية

أصدرت وزارة #الخارجية_الأميركية اليوم الاثنين، تحذيرا بشأن السفر لأوروبا، قائلة إنه ينبغي للمواطنين الأميركيين الحذر من التهديد المتواصل من هجمات إرهابية في أنحاء القارة.

وفي التحذير استشهدت الوزارة بأحداث وقعت مؤخرا في #فرنسا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة، وقالت إن تنظيمي #داعش والقاعدة "لديهما القدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في #أوروبا".

وانتهى في فبراير/شباط تحذير السفر السابق للوزارة بشأن أوروبا الذي كانت قد أصدرته قبل موسم العطلات الشتوية.

وقال مسؤول بالوزارة إن تحذير اليوم الاثنين ليس مدفوعا بتهديد محدد لكنه إقرار باستمرار مخاطر التهديدات، خاصة قبل موسم العطلات الصيفية. وينتهي أجل التحذير في الأول من سبتمبر/أيلول.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أن المراكز التجارية والمنشآت الحكومية والفنادق والأندية والمطاعم وأماكن العبادة والمتنزهات والمطارات ومواقع أخرى كلها أهداف محتملة لهجمات.