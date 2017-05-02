قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين.. إلى جنيف

أعلنت #الحكومة_الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله، الثلاثاء، أنها كلفت وزير خارجيتها رياض المالكي للتوجه إلى جنيف للقاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحض المنظمة على "التدخل الفوري" لتلبية مطالب المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقالت الحكومة في بيان إثر جلستها الأسبوعية "في إطار جهود القيادة والحكومة الفلسطينية، وبتعليمات من الرئيس، قرر المجلس تكليف الدكتور رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، بالسفر فوراً إلى #جنيف للقاء رئيس منظمة #الصليب_الأحمر الدولي لحث المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل الفوري لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاههم".

ويواصل أكثر من ألف معتقل فلسطيني لدى إسرائيل إضرابهم عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي، وسط معلومات عن تدهور الحالة الصحية لبعضهم.

وتعقد #المحكمة_الإسرائيلية العليا، الأربعاء، جلسة للنظر في التماس قدمته مؤسسات فلسطينية للسماح للمحامين بزيارة المعتقلين، بحسب ما أفادت اللجنة الفلسطينية الداعمة للإضراب في بيان الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن "إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل منعها لمحامي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى المضربين في غالبية السجون".

وتسود #الضفة تظاهرات واعتصامات تأييداً للمعتقلين. ومن المتوقع أن يشهد الأربعاء مزيداً من الأنشطة التضامنية بدعوة من اللجنة المنظمة لفعاليات التضامن والتي تضم مؤسسات تدافع عن حقوق المعتقلين.