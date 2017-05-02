وفاة أسير فلسطيني محرر مضرب تضامناً مع المعتقلين

توفي الأسير الفلسطيني المحرر مازن محمد المغربي (45 عاماً)، من مدينة #رام_الله، الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في سجون #الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن المغربي أفرج عنه قبل عدة أشهر، حيث قضى خمس سنوات في سجن "النقب"، وكان أحد ضحايا الإهمال الطبي فيه، وخرج يعاني من وضع صحي صعب، وأصيب بعدة أمراض خطيرة، خاصة الكلى، وهو من النشطاء المشاركين في الإضراب في خيمات التضامن مع الأسرى المضربين لليوم السادس عشر على التوالي.

وأوضح قراقع أن وفاة المغربي تؤكد "أهمية مطالب #الأسرى المضربين، خاصة فيما يتعلق بالملف الطبي".

بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، إن المغربي تعرض لجلطة، أثناء تواجده في خيمة الاعتصام بمدينة رام الله، تضامناً مع الأسرى في #سجون_الاحتلال.

وأشار إلى أنه تم نقل المغربي إلى مستشفى رام الله، وهو يعاني من فشل كلوي، وتوفي فجراً.