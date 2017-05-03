إسرائيل توسع "بحر غزة" 3 أميال إضافية

أعلن مسؤولان فلسطينيان الأربعاء أن إسرائيل سمحت للصيادين الفلسطينيين بدخول بحر #غزة مسافة تسعة أميال بدلاً من ستة، لتوسع بذلك المنطقة المسموح بها صيد الأسماك في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقال محمد المقادمة الناطق الرسمي باسم الشؤون المدنية الفلسطينية، الجهة المكلفة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، "أبلغنا الجانب الإسرائيلي قبل أيام بالسماح للصيادين الفلسطينيين من قطاع غزة بالصيد في #البحر حتى مسافة تسعة أميال بحرية بدلاً من ستة، اعتباراً من بعد ظهر اليوم".

وأضاف المقادمة أن توسيع منطقة الصيد "كان مطلباً دائماً للشؤون المدنية" وسيبدأ العمل به "من وسط قطاع غزة (وادي غزة) حتى الجنوب إلى رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية الفلسطينية".

وأوضح لأن المنطقة "من وادي غزة وسط القطاع حتى الشمال، أي حتى الحدود الإسرائيلية تبقى بنفس الصياغة السابقة، أي السماح لهم بدخول مسافة 6 أميال" مضيفاً "لا يوجد تعديل عليها".

ويتعرض الصيادون الفلسطينيون بشكل شبه يومي للاعتقال من قبل إسرائيل بحجة تجاوز مسافة مسموحة.

وكانت #إسرائيل أوقفت قرار توسيع مساحة #الصيد لتسعة أميال بحرية قبالة بحر غزة، بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حسب الشؤون المدنية.

يشار إلى أن #اتفاقية_أوسلو الموقعة عام 1993 تنص على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاماً.