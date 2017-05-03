إسرائيل: ضغطنا على دول أوروبية لتخفيف قرار اليونيسكو

ذكرت صحف إسرائيلية، الأربعاء، أن ضغوطاً مورست على دول أوروبية للتخفيف من "حدة" قرار منظمة #الأمم_المتحدة للتربية والعلم والثقافة #اليونيسكو.

وتناولت الصحف قرار اليونيسكو، بعد ظهر أمس الثلاثاء، الذي ينتقد #إسرائيل في موضوع القدس وغزة، ويعتبر كل الخطوات التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية "باطلة".

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الفلسطينيين بادروا إلى مشروع القرار الذي قدمته مصر والجزائر والمغرب وعمان وقطر ولبنان والسودان. ويحدد القرار بأن كل التغييرات التي أجرتها إسرائيل في #القدس طوال السنوات، بما في ذلك قرار ضم القدس وتوحيدها، باطلة. ولكن القرار يحدد وجود أهمية للقدس لدى الديانات السماوية الثلاث.

ويحدد قرار اليونيسكو أن الحفريات التي تنفذها إسرائيل في البلدة القديمة ومحيطها تتعارض مع #القانون_الدولي. وطالب القرار إسرائيل بالسماح للمنظمة الدولية بإرسال مراقبين إلى البلدة القديمة. كما شجب القرار الإساءة إلى تنظيمات الإغاثة الدولية في غزة وإلى مواطني القطاع.

وكان القرار الذي صودق عليه مخففاً أكثر من القرارات السابقة التي صادقت عليها اليونسكو بشأن القدس وإسرائيل.

ورغم تمرير القرار إلا أن نتائج التصويت كانت "أفضل بكثير مما توقعته إسرائيل في الأسبوع الماضي، بسبب الجهود المكثفة التي بذلتها السفارات الإسرائيلية ووزارة الخارجية وسفير إسرائيل لدى اليونسكو"، على ما نشرته هآرتس.

وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل مارست الضغط على دول أوروبية، وبشكل خاص على إيطاليا، التي التزمت بعد تصويتها لصالح قرار سابق بشأن القدس، بمعارضة كل قرار ضد إسرائيل في اليونيسكو. وقد أقنع السفير الإسرائيلي لدى اليونيسكو نظيره الإيطالي، بعد أن ذكره بالتعهد فقام السفير الإيطالي بإقناع رئيس حكومته بمعارضة القرار.