جيش إسرائيل يعرض مشاهد "مرعبة" أمام أطفال

خلال نشاط لجيش #الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "تكوع" المقامة فوق أراضي #بيت_لحم لمناسبة ما يسمونه "الاستقلال"، وهو يوم نكبة الفلسطينيين، عرض الجنود أمام الأطفال دمى مقطعة الأوصال تمثل الجنود الإسرائيليين الجرحى.

ورسم الجنود على أذرع وأرجل الأطفال تمثل الإصابة جراء شظايا أو التعرض للطعن. وقال أحد الحضور إنه كان بين الأطفال من لم يتجاوزوا جيل 5 و6 سنوات، في إشارة إلى أن هذه المشاهد المرعبة يجب ألا تعرض أمام قاصرين.

وتم خلال العرض الذي نظمه جنود السلاح الطبي في لواء عتسيون، عرض دمى تمثل الإصابة في الحرب، بما في ذلك أعضاء ممزقة، كساقين تم قطعهما. وقال أحد أولياء الأمور لموقع "Times Of Israel" إن الجنود قاموا برش سائل يشبه الدم.

يشار إلى أن نشاطات #الجيش في ما يسمى – إسرائيلياً - "الاستقلال" يوم النكبة قوبلت بالانتقاد من قبل المدنيين في سنوات سابقة، بسبب عدم ملاءمتها للأطفال الذين تتراوح أعمار بعضهم بين 4 و6 سنوات. وشملت تلك النشاطات عرض دبابات ووسائل تمويه وسيارات وأسلحة مختلفة. كما يعرض الجيش على الحضور المشاركة في مسار عثرات يشمل رشق قنابل مستعملة. ويتعامل الجيش مع هذه النشاطات على أنها "جذابة".