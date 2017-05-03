انتحاري داعشي يهاجم قافلة مدرعات أميركية في أفغانستان

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون، غالبيتهم من المدنيين، بجروح في #تفجير تبناه تنظيم #داعش استهدف موكباً لـ #قوات_أجنبية بالقرب من #السفارة_الأميركية في كابول، الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم الذي "استهدف موكباً لقوات أجنبية كان يمر في المكان" أوقع 8 قتلى و25 جريحاً "غالبيتهم من المدنيين".

من جهته، أشار مصدر أمني أفغاني إلى أن الهجوم نفذ بواسطة "سيارة مفخخة" استهدفت "موكباً أميركياً كان يقوم بدورية بالقرب من السفارة الأميركية والمقر العام" لقوات #الحلف_الأطلسي في أفغانستان.

كما لفت إلى إصابة جنديين أميركيين بجروح طفيفة وتم إجلاؤهما من المكان.

وأعلن تنظيم داعش الأربعاء مسؤوليته عن الهجوم على حاملات الجند المدرعة التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي.



وقال التنظيم، في بيان على وكالة #أعماق التابعة له، إن انتحارياً من داعش فجر سيارته المفخخة الأربعاء ضد رتل للقوات الأميركية قرب السفارة في #كابول.



وقال مسؤولو قطاع الصحة العامة في كابول إن القتلى الثمانية مدنيون في #الانفجار الذي وقع ساعة الذروة الصباحية في جزء مزدحم من المدينة.