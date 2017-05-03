نتنياهو يسحب مليون دولار من دعم الأمم المتحدة

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أنها ستخفض مجدداً مساهمتها في موازنة #الأمم_المتحدة، احتجاجاً على القرار الأخير لمنظمة #اليونسكو، الذي اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها "قوة الاحتلال" في القدس الشرقية لتغيير معالم المدينة، "باطلة".

وكان رئيس #الحكومة_الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو اعتبر أن هذا القرار ينكر وجود أي رابط تاريخي بين اليهود والقدس.

وجاء في قرار اليونسكو الذي صدر الثلاثاء أن "كل الإجراءات التي اتخذتها #إسرائيل، قوة الاحتلال، والتي غيرت أو تسعى إلى تغيير وضع مدينة القدس المقدسة، هي باطلة وكأنها لم تكن ولا بد من إلغائها".

وقال نتنياهو خلال اجتماع للحكومة الأربعاء "وافقت اليونسكو مرة أخرى بالأمس على قرار سخيف حول نظام القدس عاصمة الشعب اليهودي منذ ثلاثة آلاف عام"، وفق وصفه.

وأضاف مخاطباً الوزراء "لا بد من أن يكون لهذه المضايقات ثمن"، مضيفاً أنه أمر وزارة الخارجية بـ"سحب مليون دولار من الأموال التي تحول إلى الأمم المتحدة".

وهي المرة الثالثة التي تخفض فيها إسرائيل مساهماتها المالية في الأمم المتحدة احتجاجاً على عمليات تصويت تعتبرها مناهضة لها، ما خفض المساهمة الإسرائيلية في موازنة الأمم المتحدة من 11 مليون دولار سنوياً إلى 3.7 مليون، حسب مسؤول إسرائيلي.