نيجيريا.. إصابة زعيم بوكو حرام في غارة جوية

أصيب زعيم جماعة #بوكوحرام #أبو بكر_شيكاو بجروح وقتل أحد معاونيه في غارة جوية نفذت في شمال شرقي نيجيريا، كما أفادت مصادر مدنية وأمنية وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقصفت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو النيجيري مقاتلين كانوا متجمعين في بلدة #بالا على بعد 40 كلم من دامبوا عند تخوم غابة سامبيسا الجمعة الماضي.

وقال مصدر على اتصال ببوكو مع بوكو حرام إن "شيكاو أصيب بجروح في القصف، ويعتقد أنه يتلقى العلاج قرب الحدود النيجيرية مع #كاميرون قرب #كولوفاتا".

وقال مصدر على اتصال ببوكو مع بوكو حرام إن "شيكاو أصيب بجروح في القصف ويعتقد أنه يتلقى العلاج قرب الحدود النيجيرية مع #الكاميرون قرب #كولوفاتا".

وأضاف "قتل نائبه #أبومصطفى_الملقب_بملام_أبا في الهجوم مع مسؤول كبير آخر هو #أبوبكر_غاشوا الملقب بأبي عائشة".

وأعطى باباكورا كولو العضو في ميليشيا مدنية في #ميداغوري رواية مماثلة مؤكدا أن "شيكاو أصيب بجروح في حين قتل عدد من معاونيه".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش النيجيري في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس. وكانت السلطات زعمت في السابق بأنها قتلت شيكاو ثلاث مرات.