إسرائيل تنقل أسرى عسقلان لجهة مجهولة.. وتقتحم مستشفى

أكدت اللجنة الإعلامية الفلسطينية لإضراب الحرية والكرامة، أن إدارة #سجن_عسقلان نقلت كافة الأسرى المضربين عن الطعام صباح الخميس، دون معرفة الوجهة التي جرى نقلهم إليها.

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إرغام الأسرى على كسر إضرابهم الذي بدأ في 17 أبريل دون تحقيق مطالبهم، عبر التنكيل بهم.

اقتحام مستشفى واطلاق الرصاص المطاطي

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، مجمع فلسطين الطبي في #رام_الله وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز داخل باحاته، ما أدى إلى إصابات العديد بحالات اختناق بينهم مرضى.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، هدمت قبل الخميس منشآت سكنية بحي #جبل_الزيتون /الطور المُطل على #القدس القديمة، بحجة عدم الترخيص.