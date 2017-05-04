بريطانيا تتهم بروكسل بالتدخل في الانتخابات..وأوروبا ترد

أكد #رئيس_البرلمان_الأوروبي، #انطونيو_تاجاني، الخميس، أن "لا أحد" في بروكسل يسعى إلى التدخل في #الحملة_الانتخابية البريطانية، وذلك ردا على اتهامات ساقتها رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي.

وقال تاجاني في مؤتمر صحافي في بروكسل: "لا أحد يريد التأثير في الحملة الانتخابية في #المملكة_المتحدة".

وأضاف: "لا نريد التأثير على النقاشات في بريطانيا. هم الذين قرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي. ما قلناه فقط هو أننا سندافع عن مصالحنا".

ومساء الأربعاء ردت تيريزا ماي التي تعرضت لانتقادات الأوروبيين حول استراتيجيتها في مفاوضات الخروج من الاتحاد البريطاني، باتهام "مسؤولين أوروبيين" بالسعي الى التدخل في الانتخابات التشريعية البريطانية، مشيرة إلى أنهم غير راغبين في إنجاح المفاوضات.

وتابع تاجاني: "القول إن وضع دولة في #الاتحاد_الاوروبي يختلف عن كونها خارجه لا يعد هجوما أو كلاما مسيئا. وهذا رأي".

أما #المفوضية_الأوروبية فلم يكن ردها مباشرا. وقال المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس سخيناس خلال مؤتمر صحافي يومي: "لدينا انشغالات كثيرة تحول دون تعليقنا على التعليقات".

لكنه أضاف أن المفوضية "ليست ساذجة. نعلم بأن انتخابات تشريعية ستجري في بريطانيا. ويشعر المواطنون بالقلق" مع اقتراب استحقاق 8 حزيران/يونيو المقبل".

وواصل تصريحاته: "عندما تصبح هناك حكومة بريطانية بعد الانتخابات سنكون منشغلين جدا في خوض المفاوضات بصورة بناءة" للتوصل الى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أعلن مارتن سلماير المسؤول عن مكتب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال حديث مساء الأربعاء لموقع "بوليتيكو" إن رئيس المفوضية "لن يخصص أكثر من نصف ساعة أسبوعيا لموضوع" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.