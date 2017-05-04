لوبان لماكرون:" أنت متساهل مع المتطرفين".. والأخير يرد

استهل المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية #مارين_لوبان (يمين متطرف) و #ايمانويل_ماكرون (وسط) مساء الأربعاء مناظرتهما التلفزيونية بهجمات متبادلة شديدة، وذلك قبل أربعة أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الأحد.

وقالت #لوبان إن "ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع والتخريب الاقتصادي الذي يطاول خصوصا مجموعاتنا الكبرى وتجزئة فرنسا من جانب المصالح الاقتصادية الكبرى".

ورد #ماكرون على لوبان قائلاً: "استراتيجيتك هي ترداد أكاذيب". وأضاف في هذا النقاش الذي تابعه ملايين المشاهدين "إنك وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود".

وفيما يتعلق بالأمن، اتهمت لوبان ماكرون بتبني موقف متساهل، وقالت "ليست لديك خطة (بشأن الأمن) وإنما أنت متساهل" مع #المتطرفين.

ورد ماكرون بقوله إن الأمن سيكون أولويته إذا انتخب يوم الأحد، واتهم منافسته بتبسيط الأمور أكثر من اللازم". وقال "ما تطرحينه هو وهم"، مشيرا إلى مقترحاتها بإغلاق #الحدود_الفرنسية.

اتهم ماكرون لوبان بـ"جلب الحرب الأهلية إلى البلاد"، قائلاً لها: "أنت تجلبين الحرب الأهلية إلى البلاد. مكافحة #الإرهابيين لا تعني في أي حال من الأحوال الوقوع في فخ الحرب الأهلية"، مضيفا "هذا هو الفخ الذي ينصبه لنا الإرهابيون". واعتبر أن الإرهابيين يأملون في فوز لوبان.