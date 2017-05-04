هجوم إرهابي على معسكر للأمم المتحدة في مالي

تعرض معسكر #الأمم #المتحدة في #تمبكتو شمال #مالي الأربعاء لـ"هجوم إرهابي" بقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط قتيل لم تعرف هويته بعد، بحسب الأمم المتحدة وإصابة 9 جنود أمميين.

وتبنت الهجوم "مجموعة #دعم_الإسلام_والمسلمين" الإرهابية التي شكلت مؤخرا، في رسالة نشرتها مساء الأربعاء عدة وسائل إعلام متخصصة.

وجاء في الرسالة "في إطار استهداف القوات الغازية والمحتلة لبلادنا قام الجهاديون ظهر الأربعاء بقصف مطار تمبكتو بمدافع الهاون وكانت الإصابات مباشرة، ما أسفر عن إصابة عدد من جنود القوات الدولية قدرته بعض المصادر بقرابة 10 جنود إصابات بعضهم بالغة الخطورة".

وأضاف النص "تأتي هذه العملية الموفقة كرد على الاعتداءات المتكررة التي تمارسها هذه القوات على المسلمين بشكل يومي".

وتأتي غداة هجوم آخر في منطقة سيغو (وسط) أسفر عن سقوط تسعة قتلى وخمسة جرحى في صفوف الجنود الماليين الذين تعرضوا لكمين بحسب حكومة مالي.

وفي بيان قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن الهجوم استهدف بعد ظهر الأربعاء معسكرها في تمبكتو كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه قرب حوالي 910 كلم من العاصمة باماكو.

وأضافت أن "التقارير الأولية تفيد بأن ست قذائف سقطت في المعسكر. الحصيلة الموقتة هي تسعة جرحى بين جنود الأمم المتحدة" إصابات أربعة منهم بالغة. وقتيل يتم التحقق من هويته".

ولم يكشف البيان جنسيات جنود الأمم المتحدة الجرحى، لكن بحسب الجيشين الليبيري والسويدي أنهم جنود ليبيريون وسويدي.