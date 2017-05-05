"جسم مشبوه" يُعطل مئات الرحلات الجوية في بريطانيا

تسبب "جسم مشبوه" في حالة استنفار عصفت بمطار "هيثرو" غربي العاصمة البريطانية لندن، وهو أكبر مطار في العالم، وهو ما أدى على الفور إلى ازدحام جوي شاهده المشاة على الأرض في لندن صباح الجمعة، وأدى أيضاً إلى تعطيل مئات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى المطار.

وتم إلغاء بعض الرحلات الجوية بينما تم تأجيل رحلات أخرى وتم تحويل بعض الطائرات للهبوط في مطارات أخرى بمدينة لندن أو خارجها، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الأمن البريطانية جسماً مشبوهاً في إحدى الحقائب، فيما قالت وسائل إعلام محلية في بريطانيا ومواقع على الإنترنت إن صاحب الحقيبة حاول الفرار من أجهزة الأمن بدلاً من الإفصاح عن محتوياتها، وهو ما عزز من المخاوف بشأن الجسم المشبوه الذي اكتشفته أجهزة الفحص.

وأعلن مطار "هيثرو" في لندن صباح الجمعة أن "كل الرحلات المغادرة من المبنى رقم 3 في المطار تم تعليقها بعد العثور على حقيبة مشبوهة تسببت بمطاردة أيضاً داخل المطار"، بحسب ما علمت "العربية.نت".

وقالت مواقع إخبارية محلية في لندن إن خدمات الطوارئ استدعيت الى المطار فور تحديد الجسم المشبوه وبدأت تحقيقات فورية وموسعة، فيما اضطر آلاف المسافرين للانتظار عند البوابات أو داخل الطائرات التي كانت تستعد للإقلاع لعدة ساعات بسبب أن السلطات قررت تعليق كافة الرحلات.

وأعلنت الشرطة البريطانية في تغريدة على "تويتر" طالعتها "العربية.نت" أن "رجال الشرطة يعملون مع سلطات المبنى 3 التابع لمطار هيثرو بعد الإبلاغ عن جسم مشبوه تم تحديده بواسطة أجهزة الفحص العاملة بأشعة أكس، والجسم كان في إحدى الحقائب الكبيرة المقرر أن تصعد الى الطائرة، والتحقيقات مستمرة".

وكتب أحد الركاب من داخل إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية البريطانية إنه ظل عالقاً لمدة ساعتين داخل الطائرة دون أن يتم السماح لهم بالإقلاع، وذلك بسبب تحقيقات أمنية موسعة كانت تجري من قبل أجهزة الأمن على متن الطائرة. وأضاف: "كل طائرة كان مقرراً لها أن تقلع من مطار هيثرو توقفت وأخضعت لإجراءات أمنية مكثفة من قبل رجال شرطة مسلحين".

يشار إلى أن مطار "هيثرو" هو الأكبر في بريطانيا وهو الأكبر في العالم، إلا أنه واحد من بين ستة مطارات موجودة في العاصمة لندن أو حولها، حيث يقع في غربي المدينة، ويعتبر الأشهر فيها.