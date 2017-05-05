مظاهرات في عمان تضامناً مع المضربين في سجون إسرائيل

شارك مئات #الأردنيين، الجمعة، في تظاهرة بوسط #عمان تضامنا مع نحو ألف #معتقل مضربين عن الطعام منذ 19 يوما في سجون #إسرائيل، وفقا لمراسل فرانس برس.

وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) عقب صلاة الجمعة.

وهتف المشاركون "إيد وحدة عاليهود، حطم كسر هالقيود" و"الأسرى المضربين بمي وملح صامدين"، إضافة إلى "يا أسرانا يا أبطال، أنتم شعلة النضال".

وحملوا لافتات كتب على بعضها "إرادة أسرانا أقوى من إرهابكم" و"إضراب أسرانا في سجون الاحتلال 19 يوما، أين أنتم يا عرب".

كما رفع المشاركون الأعلام الأردنية والفلسطينية ورايات جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب يسارية.

وطالبت الجامعة العربية، الخميس، الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على "الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى" الفلسطينيين.

ومنذ 19 يوما ينفذ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح لهم بالزيارات الطبية والعائلية.

ويؤكد الفلسطينيون ـن 1500 معتقل ينفذون الإضراب، في حين تقول إسرائيل إن 300 منهم وافقوا على تعليق إضرابهم بحيث بات عدد المضربين 920.