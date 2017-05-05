مهربون في ليبيا يقتلون رجلاً بسبب "قبعة"

قال #خفر_السواحل_الإيطالي إن عمال إنقاذ انتشلوا 560 مهاجرا من قوارب متهالكة قبالة ساحل #ليبيا الخميس، وجثة لشاب قال المهاجرون إن مهربين قتلوه بالرصاص على الشاطئ بسبب #قبعة_بيسبول كان يرتديها، حسب ما أفادت "رويترز".

وقال متحدث إن سفن البحرية شاركت مع خفر السواحل الإيطالي في عملية الإنقاذ إلى جانب سفينتين تابعتين لمنظمات إنسانية. وأضاف أن المهاجرين كانوا يسافرون على متن قاربين مطاطين وخمسة قوارب خشبية.

واستقبلت السفينة فينكس، وهي سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة ميجرانت أوفشور للإغاثة، 422 مهاجرا بالإضافة لجثة الشاب.

وقال كريس كاترامبوني، أحد مؤسسي المنظمة "وفقا لشهود عيان قتل الشاب بأيدي مهربي بشر لأنهم كانوا يريدون قبعة البيسبول التي يرتديها. يا لها من قسوة".

وأضاف قائلا "الفريق الطبي على متن السفينة فينكس أكد أن الشاب توفي إثر إصابته بطلق ناري".

ويعتني أطباء المنظمة بصبي آخر أصيب برصاصة في المعدة لكنه في حالة مستقرة. وساهمت منظمة #يوجند_ريتيت_الألمانية غير الحكومية في عمليات الإنقاذ.