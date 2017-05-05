نقابة أطباء فلسطين: تغذية الأسرى المضربين قسرياً جريمة

قالت نقابة أطباء #فلسطين ، اليوم الجمعة، "إن إطعام #الأسرى #المضربين عن الطعام قسراً، يخالف إرادته، ويتناقض مع قانون حقوق المريض، ويعتبر جريمة قانونية، وفقا لنقابة الأطباء العالميين الذي اعتبرته نوعاً من أنواع #التعذيب".

وحملت النقابة في بيان وصل "الأناضول"، اليوم، " #إسرائيل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الأسرى عموماً، والمضربين منهم على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن "مشاركة #الطواقم #الطبية في إرغام #الأسرى على كسر #إرادتهم وتغذيتهم قسرياً مخالف لأخلاق المهنة والأعراف الطبية المتوافق عليها عالميا.

وطالبت النقابة مؤسسات عربية ودولية "القيام بالخطوات القانونية اللازمة بمنع الاحتلال من إجبار الأسرى على كسر إضرابهم وتغذيتهم قسريا."

ودعت "المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية والجمعيات والنقابات الصحية إلى إعلان مقاطعتها للنقابات الصحية "الإسرائيلية" التي يشارك منتسبوها في هذه الجريمة اللاإنسانية ضد حقوق الأسرى المضربين.

والتغذية القسرية قانون إسرائيلي يتيح "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".