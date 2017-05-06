البحرين تدين تدخلات سفير النظام السوري في لبنان

أدانت #وزارة_الخارجية_البحرينية بشدة التصريحات التي صدرت عن #سفير_النظام_السوري لدى #لبنان، وقالت إنها تمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتعكس إنكاراً واضحاً لحقائق الأمور، وفقا لتقرير قناة "العربية"، السبت.

وكان سفير النظام السوري قال، في لقاء على قناة " #اللؤلؤة" المدعومة إيرانياً، إن البحرين تحاول تأجيج #الصراعات_الطائفية.

وقال السفير: "أرى أن الدولة ورطت نفسها وورطت المنطقة التي هي فيها في انقسامات وصراعات غير مبرر أن تصل إليه".

بهذا الأسلوب تحدثت إيران عن السلطات البحرينية، من خلال سفير نظام الأسد لدى بيروت #علي_عبدالكريم. إذن، تدخل سافر جديد، يُجلي الألاعيب الإيرانية، والدليل، الطريقة التي قدمت بها مذيعة قناة "اللؤلؤة" المدعومة إيرانياً اللقاء.

وقالت المذيعة: "كلام السفير السوري في لبنان الذي يُعرض اليوم عند الخامسة والنصف بتوقيت البحرين، يأتي ضمن سلسلة لقاءات خاصة تبثها قناة اللؤلؤة مع عدد من الشخصيات العربية قُبيل محاكمة الوجود الشيعي في السابع من مايو الجاري".

المذيعة هنا تُوغل في إثبات أن سفير نظام الأسد يتحدث باسم طهران، ففي السابع من مايو الجاري سينطق القضاء البحريني بالحكم في محاكمة #عيسى_ قاسم، #المرجع_الشيعي في البحرين، والذي أسقطت عنه الجنسية سابقا، والتهم: إثارة الفتنة والانقسام الطائفي بالبلاد بدفع من #طهران، وعمليات #غسيل_أموال لدعم عمليات إرهابية في البحرين ودول مجاورة.

وصرح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي #خامنئي في وقت سابق بأن تنحية قاسم تعني خروج الشعب على الدولة، داعياً الشباب البحريني إلى إثارة الشغب ومواجهة الأمن وعدم التزام الصمت في حال تم المساس به.