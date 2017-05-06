ماذا قال هولاند بشأن قرصنة موقع خلفه المحتمل؟

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند السبت إن عملية #القرصنة الواسعة لوثائق فريق #حملة #المرشح الوسطي إيمانويل #ماكرون قبل أقل من يومين من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية في #فرنسا لن تمر "بدون رد".

وأكد "كنا نعرف أن مثل هذه المخاطر قائمة أثناء الحملة #الانتخابية_الرئاسية بما أنها حدثت في أماكن أخرى. لن يمر أي شيء بدون رد".

وأضاف "إذا حدث فعلا عدد من عمليات التطفل والتسجيل، فستكون هناك إجراءات" بدون مزيد من التوضيح.

وتابع إثر زيارة لمتحف في باريس برفقة العاهل المغربي محمد السادس "يجب إفساح المجال للتحقيقات لتتم".

وكان فريق حملة ماكرون أعلن مساء الجمعة حصول "عملية قرصنة واسعة ومنسقة" بعد أن تم نشر معلومات "داخلية" عبر الانترنت بينها رسائل إلكترونية أو "وثائق محاسبة"، معتبرا أنها تشكل "عملية زعزعة" عشية انتخابات الأحد.

واجتمعت اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الرئاسية السبت وأوصت وسائل الإعلام بـ"التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر هذه المضامين حتى لا تمس بصدقية الاقتراع".

وأشارت آخر الاستطلاعات التي نشرت الجمعة قبل اختتام الحملة الانتخابية الرسمية إلى أن ماكرون (بين 61,5 و63 بالمئة من نوايا التصويت) لا يزال متقدما بفارق كبير على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن (بين 37 و38,5 بالمئة).