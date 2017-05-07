أوروبا تهنئ ماكرون على فوزه برئاسة فرنسا

هنأ زعماء أوروبيون الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل #ماكرون، على فوزه بانتخابات الرئاسة.

فقد رحب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل مساء الأحد بانتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا، معتبراً أن #فرنسا تبقى في ضوء ذلك "في قلب أوروبا".

وكتب الوزير الاشتراكي الديمقراطي على حسابه على تويتر إن "فرنسا كانت وستبقى في وسط وقلب #أوروبا"، بعد فوز المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية في مواجهة منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين #لوبان.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، مساء الأحد، عبر تويتر، أن فوز ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية هو "مصدر إلهام لفرنسا وأوروبا".

وكتب تسيبراس الذي يرأس حزب سيريزا اليساري المتطرف: "أنا متأكد أننا سنعمل سوياً بشكل وثيق".

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن تيريزا #ماي "تهنئ بحرارة" إيمانويل ماكرون بفوزه الأحد في #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية.

وقال داونينغ ستريت في بيان إن "فرنسا هي أحد حلفائنا المقربين ونحن نرحب بالعمل مع الرئيس الجديد حول مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة".

كما ناقشت ماي مسألة خروج بلادها من #الاتحاد_الأوروبي مع ماكرون، وكررت رئيسة الوزراء "رغبة المملكة المتحدة بشراكة قوية مع اتحاد أوروبي ينعم بالأمن والرخاء بعد أن نغادره"، وفق ستريت.

واعتبر المتحدث باسم المستشارة الألمانية #أنجيلا ميركل مساء الأحد أن انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا "هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة".

وكتب شتيفن سايبرت على حسابه على موقع تويتر "تهانينا. إن انتصاركم هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة وللصداقة الفرنسية الألمانية".

كما هنأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأحد إيمانويل ماكرون بانتخابه رئيساً لفرنساً في رسالة على تويتر، معتبراً أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلاً أوروبياً".

وكتب يونكر على تويتر "أنا مسرور بأن الفرنسيين اختاروا مستقبلاً أوروبياً"، فيما رحب رئيس المجلس الأوروبي دونالد #توسك بدوره بقرار الفرنسيين المؤيد لمبادئ "حرية، مساواة وإخوة". وأشاد توسك برفض الناخبين الفرنسيين "لطغيان (الأنباء الكاذبة)".

ورأى يونكر أن انتخاب ماكرون يشكل نداء للالتقاء مجدداً "من أجل أوروبا أقوى وأكثر عدلاً".

وعبر عن "ثقته" بأن التعاون مع الرئيس الجديد سيكون "مثمراً" من أجل الدفع "بأوروبا تحمي وتدافع عن مواطنينا وتمنحهم سبل التحرك".

من جهته، هنأ رئيس #البرلمان_الأوروبي أنطونيو تاجاني أيضاً ماكرون موجهاً دعوة إلى الرئيس الفرنسي المنتخب للقاء كل النواب الأوروبيين.

وكتب على تويتر "نراهن على فرنسا في قلب أوروبا لكي نغير معاً الاتحاد ونقرب بين مواطنيه".