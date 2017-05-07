باريس.. انتهاء الإنذار الأمني بمحيط متحف اللوفر

انتهى منذ قليل #الإنذار_الأمني في محيط متحف #اللوفر في العاصمة الفرنسية #باريس وعادت الأمور لطبيعتها، بعد أن كانت #الشرطة_الفرنسية قد أخلت المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث سيلقي المرشح الرئاسي، إيمانويل #ماكرون، كلمته الليلة بعد إنذار أمني.

وقال مسؤول في حملة ماكرون إنه "بعد رصد حقيبة مريبة طلبت السلطات من 300 صحافي مغادرة المنطقة لأسباب أمنية، ونقلتهم إلى منطقة أخرى"، بينما أوضحت شرطة باريس أن الخطوة احترازية واتخذت لإجراء فحوص أمنية.

وفتحت مراكز الاقتراع في #فرنسا أبوابها صباح الأحد، في مستهل الجولة الثانية من #انتخابات_الرئاسة_الفرنسية.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون من المرجح أن يتغلب فيها على منافسته اليمينية، المتطرفة مارين #لوبن.