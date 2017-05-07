الأسرى الفلسطينيون يعانون صحياً.. وإسرائيل تتجاهل

قالت اللجنة الإعلامية لإضراب #الأسرى الفلسطينيين إن الوضع للمضربين عن الطعام في عزل سجن "نيتسان الرملة" آخذ في التدهور، وهناك حالات بحاجة ماسة لنقلها إلى المستشفيات، إلا أن إدارة سجون الاحتلال تتجاهل ذلك حتى اللحظة.

جاء ذلك بعد أن تمكن محامي #نادي_الأسير_الفلسطيني لأول مرة من زيارة أسيرين في عزل سجن "نيتسان الرملة". ونقل عنهما أن "إدارة السجون تحتجزهم في قسم مهجور والغرف عبارة عن زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وتنعدم فيها النظافة. وعلاوة على هذا، فإن إدارة السجن سمحت لهم بالخروج للفورة ثلاث مرات فقط منذ بداية الإضراب".

وتابع الأسيران للمحامي: "إن عدد الأسرى المحتجزين في القسم 73 أسيراً، جرى نقلهم من عدة سجون منها: (هداريم، وجلبوع، وريمون، وعوفر، والرملة، وعسقلان)، ومنذ لحظة وصولهم، أقدمت إدارة #السجن على تجريدهم من كافة مقتنياتهم، والإبقاء فقط على لباس إدارة السجون (الشاباص)، وشرعت بإجراء اقتحامات وتفتيشات مكثفة بشكل يومي، في محاولة لإرهاقهم واستفزازهم".

وأشار الأسيران إلى أن "إدارة السجن تُمارس ضغوطات هائلة من أجل ثنيهم عن مواصلة إضرابهم، فيما يصر الأسرى على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة، مشددين على أنه لم يكن هناك أي نوع من الحوار مع إدارة السجون حتى اليوم".

ودخل إضراب جماعي لأكثر من 1500 أسير فلسطيني يومه الـ21، الأحد، بينما تهدد #إسرائيل المضربين بـ #التغذية_القسرية، التي تشكل خطراً على حياة الأسير.