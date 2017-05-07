بالفيديو.. ماكرون ولوبن يدليان بصوتيهما في باريس

أدلى مرشح الوسط مانويل #ماكرون مع انطلاق الجولة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية والذي فاز في الجولة الأولى بصوته في إحدى ضواحي #باريس رفقة زوجته.

من جهتها، أدلت مرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبن بصوتها في باريس في الجولة الثانية.

وترجح آخر استطلاعات الرأي فوز ماكرون عليها.

وتشدد لوبن على ضرورة إخراج فرنسا من #الاتحاد_الأوروبي ومن العملة الأوروبية، إلى جانب وقوفها بوجه العولمة التي تعتبرها تهديدا للهُوية الفرنسية.

كما وتحتدم المنافسة في هذه الجولة بين ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية التي تمثل أقصى اليمني مارين لوبن التي حلت ثانية في الجولة الأولى.