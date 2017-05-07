ترمب يهنئ ماكرون ويتطلع "بشدة" للعمل معه

هنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون على فوزه في #انتخابات فرنسا.

وقال ترمب على #تويتر: "أهنئ إيمانويل #ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا. أتطلع بشدة للعمل معه".

وأكد #البيت_الأبيض عزمه على العمل مع الرئيس الجديد ومواصلة "التعاون الوثيق مع الحكومة الفرنسية".

وكان #ترمب لمح مراراً إلى أن العالم سيشهد هزات سياسية بعد صدمة انتخابه وقرار بريطانيا الخروج من #الاتحاد_الأوروبي. في المقابل، أكد سلفه الديمقراطي باراك #أوباما تأييده الواضح لماكرون.

وفاز المرشح الوسطي في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل #ماكرون بنسبة 65.1%، متفوقاً على منافسته المرشحة اليمينية المتطرفة مارين #لوبان.

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاماً) أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزاً كبيراً على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاماً).