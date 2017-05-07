قاذفات أميركية لأول مرة في "الأسد المتأهب"

أعلن مدير التدريب المشترك في #الجيش_الأردني، العميد الركن خالد الشرعة، ونائب القائد العام للجيش الأميركي، اللواء بيل هيكمان، انطلاق مناورات #الأسد_المتأهب_2017 بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية يبلغ عددها قرابة 7200 مشارك، يمثلون الجيش الأردني وحلف الناتو.

وتبدأ فعاليات التمرين، الذي سيتم تنفيذه هذا العام مع الجانب الأميركي وبمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وغربية، خلال الفترة من 7 ولغاية 18 أيار/مايو الجاري.

وقال العميد الركن الشرعة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الجانب الأميركي في قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأحد، إن "فعاليات التمرين سيتم تنفيذها في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية وبمشاركة كافة صنوف #القوات_المسلحة_الأردنية البرية والبحرية والجوية والأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".

وينطلق التمرين هذا العام في دورته السابعة بفعاليات تحاكي الواقع العملياتي والميداني وآليات #مكافحة_الإرهاب ومختلف أساليب الحرب الحديثة.

وستشارك للمرة الأولى في هذا التمرين قاذفتان حربيتان من طراز بي- بي1 تابعتان للقوات الجوية الأميركية لمهاجمة أهداف وهمية على الأراضي الأردنية.

من جهته، قال اللواء الأميركي بيل هيكمان إن "تمرين الأسد المتأهب يعتبر التمرين العسكري الأساسي في منطقة بلاد الشام وهو بمثابة حدث ممتاز يسمح لنا بمواصلة العمل مع القوات الأردنية والدولية للتصدي بشكل أفضل للتهديدات المشتركة للأمن الإقليمي على المستوى العملياتي".

ويهدف التمرين إلى تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والمنظمات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية، وعمليات مكافحة #الإرهاب الإلكتروني وتنفيذ عمليات الإسناد اللوجستي المشترك وغيرها من الأهداف التي تتوافق مع استراتيجية القوات المسلحة في تطوير قدراتها العملياتية والتدريبية واللوجستية والإنسانية.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة على مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود وعمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية وإدارة الأزمات وعمليات المعلومات والشؤون العامة والعمليات النفسية والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات البحث والإنقاذ والعمليات المدنية والعسكرية وحماية المنشآت الحيوية.

وكشف المؤتمر عن مشاركة كل من الأردن، #السعودية، مصر، العراق، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، أميركا، بريطانيا، فرنسا، كينيا، إيطاليا، الباكستان، بلجيكا، بولندا، هولندا، أستراليا، اليونان، اليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن حلف #الناتو.

ويجري الأردن مناورات "الأسد المتأهب" هذا العام للمرة السابعة على التوالي، حيث أجريت المناورات العام الماضي في الأردن بمشاركة نحو 6 آلاف جندي من #الولايات_المتحدة والأردن.