ماكرون مخاطباً أنصاره: نجحتم اليوم وفرنسا فازت

أعلن الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل #ماكرون، أن "من قالوا قبل ذلك إن فوزي مستحيل لا يعرفون فرنسا".

وقال ماكرون مخاطباً أنصاره أمام متحف اللوفر الأحد: "نجحتم اليوم وفرنسا فازت"، مشيراً إلى أن "الثقة التي منحت لي تجعلني مسؤولاً أمامكم".

وأكد أنه يدرك حجم الالتزام الملقى عليه وسيحمي الجمهورية، لافتاً إلى أنه سيعمل على "إنهاء الأسباب التي دفعت البعض ليصوت للتطرف".

وأضاف: "سنعمل على بناء أوروبا جديدة وتوفير #الأمن للجميع. أوروبا والعالم ينتظرون أن نذهلهم وهذا ما سنحققه".

كما شدد الرئيس الجديد على أنه سيعمل على تحقيق #المصالحة وتوحيد جميع الفرنسيين، مبيّناً أنه من الضروري بناء أغلبية برلمانية من أجل إجراء التغييرات التي تحتاجها فرنسا بشدة.

وقال ماكرون، في وقت سابق، في كلمة ألقاها من المقر العام لحملته في باريس، إن فوزه بالانتخابات شرف عظيم ومسؤولية كبيرة، شاكراً الفرنسيين على منحه ثقتهم.

وأوضح أن "ضمان أمن الفرنسيين أمر لا هوادة فيه"، مشيراً إلى أن "فرنسا ستكون في طليعة المعركة ضد #الإرهاب".

كما تابع قائلاً: "سأعمل على حماية مصالح فرنسا الحيوية ورسالتها والدفاع عن وحدة مصير #أوروبا"، لافتاً إلى أنه سيتصدى للانقسامات التي تعاني منها بلاده. وأكد ماكرون أنه يدرك "غضب وقلق وشكوك" الفرنسيين.

وأضاف: "ورثنا تاريخاً كبيراً ورسالة إنسانية هامة موجهة للعالم بأسره".

وكان #ماكرون، قد صرح، في وقت سابق، لوكالة فرانس برس، أن "صفحة جديدة تفتح" بالنسبة إلى #فرنسا، آملاً في أن تكون صفحة "الأمل والثقة المستعادين".

ونجح ماكرون في الوصول إلى #قصر_الإليزيه بعد فوزه على منافسته #مارين_لوبان في الجولة الثانية من #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية، التي أجريت الأحد.