مقتل زعيم "داعش" في أفغانستان

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف عبد الغني، في بيان، الأحد، مقتل زعيم تنظيم #داعش في أفغانستان، عبد الحسيب، في عملية قادتها القوات الأفغانية الخاصة في إقليم ننكرهار بشرق #أفغانستان في 27 نيسان/إبريل.



وجاء في البيان أن #عبد_الحسيب، الذي عين العام الماضي بعد مقتل سلفه حفيظ سعيد خان في غارة لطائرة أميركية من دون طيار، يعتقد بأنه أمر بسلسلة من الهجمات البارزة منها هجوم في آذار/مارس على المستشفى العسكري الرئيسي في #كابول نفذته مجموعة تنكرت في زي الأطباء.

من جانبه، أكد #الجيش_الأميركي، الأحد، مقتل عبد الحسيب في ضربة شنت أواخر نيسان/إبريل شرق البلاد، وفق ما جاء في بيان لقيادة القوات الأميركية في أفغانستان.

وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون، في بيان من مقر الجيش الأميركي في كابول، إن "هذه العملية المشتركة الناجحة خطوة مهمة أخرى في حملتنا التي لا هوادة فيها لهزيمة تنظيم داعش - ولاية خراسان في 2017".

وأوضح البيان أن "العديد من مسؤولي الصف الأول" في التنظيم قُتلوا أيضاً، فضلاً عن 35 متطرفاً، في تلك الضربة التي شنتها قوات أفغانية خاصة بالتعاون مع القوات الأميركية.