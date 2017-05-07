هولاند يهنئ ماكرون "بحرارة" بعد فوزه في الانتخابات

هنأ #الرئيس_الفرنسي المنتهية ولايته #فرنسوا_هولاند "بحرارة" الرئيس المنتخب #إيمانويل_ماكرون بفوزه في #الانتخابات_الرئاسية.

ونقل قصر الإليزيه عن #هولاند قوله: "أجريت اتصالاً هذا المساء بإيمانويل ماكرون لأهنئه بحرارة بانتخابه رئيساً للجمهورية".

وأضاف هولاند أن انتخاب ماكرون أظهر رغبة معظم الفرنسيين في التمسك بقيم الجمهورية.

وقد انتخب المرشح الوسطي #ماكرون الأحد رئيسا للجمهورية الفرنسية إثر فوزه على منافسته مرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبان بنسبة 65.5% من الأصوات تقريبا، بحسب تقديرات معهدي الاستطلاع "ايفوب" و"هاريس انتراكتيف".

وبذلك يصبح ماكرون (39 عاماً)، أصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزاً كبيراً على مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاماً).