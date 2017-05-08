العراق والمغرب يهنئان ماكرون على فوزه برئاسة فرنسا

‏هنأ رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد #معصوم، الأحد، إيمانويل #ماكرون بمناسبة انتخابه رئيساً لـ #فرنسا.

وقال معصوم في برقية للرئاسة الفرنسية، اطلعت عليها "العربية.نت": "باسمي شخصياً وباسم الشعب العراقي، أعرب لكم وللشعب الفرنسي الصديق عن أصدق التهاني بانتخابكم رئيساً للجمهورية الفرنسية، متمنياً لكم كل النجاح ولبلادكم كل التقدم والسلام والازدهار، وللعلاقات بين بلدينا المزيد من القوة والتطور والتعاون المشترك".

من جانبه، بعث العاهل المغربي، محمد السادس، رسالة تهنئة رسمية إلى الرئيس الفرنسي الجديد متمنياً له "كامل التوفيق في المهام التي أناطها به الفرنسيون".

كما شدد ملك #المغرب على أن انتخاب ماكرون هو "تتويج لمساره السياسي، وأيضاً تعبير عن تقدير الشعب الفرنسي".

كما ذكّر بـ"علاقات الصداقة العريقة" والنجاح الفرنسي المغربي في "إرساء شراكة قوية ومتعددة الأبعاد"، معلناً عن "شراكة استراتيجية" بين الرباط وباريس.