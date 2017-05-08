بالفيديو.. هكذا حاولت إسرائيل كسر إضراب الأسرى

بثّت سلطات السجون الإسرائيلية مقطع فيديو ونقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بكافة أشكالها وبتوقيت موحدٍ تقريباً، وكأنها تلقت أمراً عسكرياً من حكومة #تل_أبيب بذلك.

ولا يبدو واضحاً من يظهر بالفيديو، إلا أن إسرائيلَ تدعي أنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير #مروان_البرغوثي، وهو يتناول الطعامَ في زنزانته أثناء إضراب الأسرى عن الطعام.

كما أنه من الواضح أن #إسرائيل قد فقدت الأمل من نتائج الضغط على #الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لفكّ إضرابهم، فلجأت إلى حرب نفسية جديدة قديمة، هي الطعن في مصداقية قيادات الأسرى المضربين عن الطعام، وتحديداً عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي.

وسارعت سلطات السجون الإسرائيلية إلى بثّ الخبر في سجونها كافة، كما استدعت إلى مكاتبها قيادات الإضراب من الأسرى وأطلعتهم على الفيديو، إضافة إلى تجنيد كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية في صف سلطات #السجون بتبني مصداقية الفيديو وبثه عبر شاشاتها ومواقعها.