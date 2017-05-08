غوتيريس يهنئ ماكرون ويأمل لقاءه قريباً

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، الاثنين، إيمانويل #ماكرون، بفوزه في #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية، معرباً عن الأمل في لقائه قريباً.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن #فرنسا "شريك نقدره كثيراً في هذه المنظمة".

وأوضح أن الأمين العام، #غوتيريس، ينوي توجيه رسالة إلى ماكرون لاقتراح لقاء "في مستقبل قريب جداً"، مضيفاً "ننتظر بفارغ الصبر تعهداً سريعاً" من قبل فرنسا.

وأشار دوجاريك إلى أن مثل هذا اللقاء سيسمح بالتطرق إلى مسائل #التقلبات_المناخية ومكافحة #الإرهاب وبعثات حفظ السلام.

وكان فوز الوسطي، إيمانويل ماكرون، موضع ترحيب في مقر #الأمم_المتحدة، خصوصاً بعد وعود الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بقطع التمويل عن المنظمة الدولية وتهديده بانسحاب #الولايات_المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ.

كما وعد ماكرون بالدفاع عن هذا الاتفاق لمكافحة #الاحتباس_الحراري، مؤكداً، الجمعة، أنه سيقوم "بكل ما في وسعه" لإقناع ترمب بإبقاء بلاده فيه.