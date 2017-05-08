ميركل: ماكرون يمثل آمال ملايين الفرنسيين والأوروبيين

اعتبرت المستشارة الألمانية #أنغيلا_ميركل، الاثنين، أن #الرئيس_الفرنسي المنتخب #إيمانويل_ماكرون يمثل آمال "ملايين" الفرنسيين والكثير من الأشخاص في #ألمانيا و #أوروبا.

وقالت #ميركل: "لقد خاض حملة شجاعة مؤيدة لأوروبا، ويدافع عن الانفتاح على العالم، وهو مؤيد بقوة لاقتصاد السوق الاجتماعي". وأضافت ميركل "أتمنى له وكذلك للفرنسيين كل النجاح الممكن".

وفيما تحيي #فرنسا، الاثنين، ذكرى الانتصار على #ألمانيا النازية في الثامن من أيار/مايو 1945، ذكرت ميركل أن البلدين "طورا منذ عقود صداقة متينة" أصبحت "حجر الزاوية في السياسة الألمانية". وتابعت المستشارة الألمانية: "نعلم أن ألمانيا وفرنسا مرتبطتان بمصير مشترك".

وكانت ميركل اتصلت مساء الأحد بماكرون لتهنئته بفوزه على مرشحة اليمين المتطرف مارين #لوبان.

وقالت ميركل: "ننسق مقاربتينا ونتقدم في كل مكان ممكن، بخطوة مشتركة من أجل خير بلدينا وخير #أوروبا، وهذه تحديدا العقلية التي آمل أن تكون حاضرة في العمل المشترك".