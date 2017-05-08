8 قتلى بهجوم بسيارة مفخخة في مقديشو

قتل 8 أشخاص على الأقل بعد ظهر الاثنين في هجوم بسيارة مفخخة في #مقديشو.

وانفجرت السيارة المفخخة على مسافة قريبة من مقهى إيطالي يقع في شارع مكتظ وسط #العاصمة_الصومالية يؤدي إلى القصر الرئاسي.

وأعقب الهجوم على مقهى "إيطاليان كوفي"، الواقع قرب مكتب جوازات السفر، إطلاق زخات من الرصاص.

وقال ضابط الشرطة، الرائد ادن إبراهيم، لرويترز إن انتحارياً يقود سيارة ملغمة نفذ الهجوم.

وأشار مدير خدمة آمين للإسعاف، عبد القدير عبد الرحمن، إلى أن المنظمة انتشلت جثث ثمانية أشخاص من الموقع ونقلت أكثر من 12 إلى مستشفى، لافتاً إلى أن "عدد القتلى مرشح للزيادة".



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

وقتل ثلاثة جنود صوماليين في وقت سابق الاثنين في انفجار قنبلة على جانب طريق زرعها المتمردون على بعد 90 كيلومتراً من مقديشو.