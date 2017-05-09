أردوغان يهنئ ماكرون على فوزه برئاسة فرنسا

اتصل الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، بالرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل #ماكرون، هاتفياً، الاثنين، لتهنئته على فوزه في انتخابات الأحد، وفق ما أفادت مصادر رئاسية تركية.

وذكرت المصادر في بيان أن أردوغان قال لماكرون، إن نتائج #الانتخابات_الفرنسية عززت الآمال في مستقبل #الاتحاد_الأوروبي. واتفق الزعيمان على اللقاء أثناء قمة لـ #حلف_شمال_الأطلسي في #بروكسل هذا الشهر.

كما أكد الرئيسان عزمهما على تحسين العلاقات بين #فرنسا و #تركيا، وناقشا أهمية التغلب على بعض الأمور التي خيمت على العلاقات بين الاتحاد وتركيا في الآونة الأخيرة.