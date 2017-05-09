ألمانيا.. اعتقال سوريين أحدهما قطع رأس جندي

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، الثلاثاء، اعتقال سوريين قاتلا في صفوف #المتطرفين في #سوريا، واتهم أحدهما بارتكاب " #جريمة_حرب" لقيامه بقطع رأس جندي في #جيش_النظام السوري بعد أسره.

وأعلنت #النيابة_العامة_الألمانية في بيان أن السوري موسى ه. أ (23 عاما) اعتقل في مقاطعة ساكس انهالت (شرقاً)، في حين اعتقل السوري الثاني عبد الملك أ. (30 عاما) في #برلين.

ويشتبه بأنهما انضما عام 2012 إلى وحدات مقاتلة في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، التي بات اسمها لاحقا #جبهة_فتح_الشام.

قيادي في جبهة فتح الشام

وحسب النيابة العامة، فإن موسى شارك في معارك ضد قوات رئيس النظام السوري #بشار_الأسد، في حين أن عبد الملك الذي تسلم مركزا قياديا في جبهة النصرة شارك في السيطرة على مدينة #الطبقة في شمال سوريا.

وأوضح البيان أن عبد الملك أمر مطلع العام 2013 بإجبار #قناص في الجيش السوري بعد أسره على حفر قبره بنفسه قبل قطع رأسه.

وفي منتصف العام 2013 انضم عبد الملك إلى تنظيم داعش وتسلم إدارة سد الطبقة الواقع على نهر #الفرات في شمال البلاد.

وفي تموز/يوليو 2016 حكم للمرة الأولى على متطرف ألماني بالسجن سنتين لأنه صور نفسه في سوريا أمام رأسين مقطوعين لجنديين سوريين.

ويلاحق حالياً عشرات السوريين من طالبي اللجوء والعديد من الألمان العائدين من سوريا والعراق بتهم "الانتماء إلى مجموعة إرهابية".