إسرائيل "تبتز" الأسرى.. "الدواء أو الإضراب"!

23 يوماً مضت على إضراب #الأمعاء_الخاوية الذي أطلقه #الأسرى_الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية المتبعة. ما دفع إدارة السجون وعبر الأطباء الإسرائيليين إلى ابتزاز الأسرى، وتخييرهم بين الدواء أو الإضراب.

وفي هذا السياق، شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على أهمية الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى أعلى المستويات وجهات دولية حقوقية مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليه، في ظل استمرار الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام في يومه الثالث والعشرين على التوالي من أجل دفع إسرائيل إلى التفاوض مع الأسرى المضربين عن الطعام، بدل الإمعان في تعذيبهم وعزلهم في زنازين انفرادية وتهديدهم بالموت.

وأعرب قراقع في حديث لـ"العربية.نت" صباح الثلاثاء عن أمله بأن تثمر كل هذه الجهود لاسيما بعد تدهور الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين والهجوم الوحشي الذي تشنه إدارة مصلحة السجون عليهم ومماطلتها في تقديم العلاج اللازم لهم ومساومتهم عليه لفك إضرابهم، حيث يعمد أطباء السجون الإسرائيليون إلى ابتزاز ومقايضة الأسرى المضربين عن الطعام بإعطائهم الدواء، في حال فكوا إضرابهم عن الطعام.

الإطعام القسري

وفيما يتعلق بتلويح سلطات الاحتلال باستخدام التغذية القسرية للمضربين عبر استجلاب أطباء من الخارج، أكد قراقع أنه سيتم ملاحقة كل طبيب يُقدم على تنفيذ هذا العمل المحظور قانوناً، والذي من الممكن أن يؤدي إلى الموت.

كما أكد أنه تم تحذير كل أطباء العالم من الاستجابة لمطالب إسرائيل.

من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العربية داخل الخط الأخضر محمد بركة للعربية.نت إن المرحلة الحالية من الإضراب تشكل خطراً على حياة الأسرى المضربين، لاسيما المرضى منهم وكبار السن والأطفال، إضافة إلى أن سلطات الاحتلال تسعى جاهدة لبث الإشاعات والأكاذيب لكسر إضرابهم.